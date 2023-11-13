وكيل شباب القليوبية: تشكيل لجان في عدد من المراكز لتقديم أفضل الخدمات

كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية اليوم، مديري الإدارات الفرعية، بتشكيل لجان مكونة من رئاسة مدير الإدارة مع مسؤولي التخطيط والمتابعة والأنشطة والتفتيش المالي والإداري، لفحص مركز واحد بكل إدارة من جميع النواحي الإدارية والفنية والمالية، ضمن حرصه على تقديم أفضل الخدمات بمراكز الشباب، وإلزام العاملين كافة بالتعليمات الجديدة.

في إدارة شباب بنها، شكّل أحمد يحيى مدير الإدارة لجنة برئاسته، مكونة من مسؤول الهيئات ومدير إدارة التخطيط والمتابعة والأنشطة والتفتيش المالي والإداري، لمتابعة مركز شباب كفر الشموت لمتابعة سير العمل والعاملين بالمركز، ومراجعة السجلات المالية والإدارية والأنشطة.

فحص جميع سجلات الأنشطة

وفي إدارة شباب كفر شكر، شُكلت اللجنة من طارق صلاح الدين مدير الإدارة، ومحمود موسى مسؤول الشباب والتخطيط والمتابعة، ومحمد عبد الرحمن المسؤول المالي، وعبد الستار شعبان مسؤول المخازن، ورامي الصادق مسؤول الهيئات لمتابعة مركز شباب كفر الشهاوي خاطر، وفحص جميع سجلات الأنشطة ومحاضر مجلس الإدارة والمالي والعضوية والمخازن، والأنشطة والعضوية، ومتابعة مواعيد غلق المركز والتنبيه على غلق الاضاءة الخارجية للمركز عدا أمام الكاميرات.

وتابع أحمد محمد سليمان مدير إدارة شباب القناطر الخيرية واللجنة المشكلة من كريمة السيد محمود مسؤول التخطيط والمتابعة، إبراهيم يوسف مسؤول المخازن، أحمد محمد سمير مسؤول الأنشطة، وإبراهيم عبد الكريم مسؤول التفتيش المالي والإداري جميع السجلات المالية والإدارية بمركز شباب شلقان، كما اهتمت دعاء نبيه مدير إدارة قليوب، بتكوين لجنة ومراجعة كافة الإجراءات والسجلات المالية والإدارية بمركز شباب حلابة.

وشكل هاني أبوالسعود مدير إدارة شباب الخانكة، لجنة من حمادة الحوت مسؤول الهيئات، وهبة زهران مسؤول التفتيش مركز شباب عزبة عبد الرحمن وتم تدوين الملاحظات بدفتر المتابعة، وفي إدارة شباب شبرا الخيمة، شكّل أحمد عزت مدير الإدارة لجنة من مسؤولي التخطيط والمتابعة، والأنشطة، والتفتيش المالي والإداري، والعضوية لفحص سجلات مركز شباب المنشية الجديدة وكافة الأنشطة، مع تأكيد سداد أي متأخرات مالية.

وشكل عماد لطفي مدير إدارة طوخ، لجنة مكونة من علواني نبوي مسؤول التفتيش، محمد رضا عبد العظيم مراقب العهدة، أيمن عبد الله زكي مسؤول التخطيط، نبيل عودة مسؤول الهيئات لمراجعة سجلات ومستندات مركز شباب كفر منصور، وبعد الفحص والمراجعة، تلاحظ عدم تفعيل لوحة الإعلانات بالمركز، وعدم استيفاء سجلات الأنشطة، وجرى التنبيه على مدير المركز بتلافي تلك الملاحظات خلال أسبوع من تاريخه.

وشكل شاكر محمد مدير إدارة شبين القناطر، لجنة مكونة من عبد الفتاح محمد مسؤول التفتيش المالي، محمد عبد الحكيم صقر مسؤول الهيئات، أسماء أحمد متابع المركز لفحص مركز شباب المريج ضمن مشروعات قرى كريمة، وتبين انتظام سير العمل بالمركز ووجود العاملين بالفترة، وتم التنبيه بضرورة الالتزام بكافة عوامل الأمن والسلامة والالتزام بمواعيد الفتح والغلق وفقًا للتعليمات.

المتابعات المستمرة والمكثفة على مراكز الشباب

تأتي المتابعات بناءً على تعليمات الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، بالمتابعات المستمرة والمكثفة على مراكز الشباب، للتأكد من التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمترددين، وذلك وفق سياسة وزارة الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بضرورة متابعة المراكز، لضمان التزام العاملين وتقديم أفضل الخدمات لأن مراكز الشباب خدمة مجتمعية، تفتح أبوابها للجميع الفئات والأعمار .