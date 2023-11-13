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اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين غسلا نحو 10 ملايين جنيه 

كتب:

محمد بركات
05:33 م | الإثنين 13 نوفمبر 2023
حبس المتهمين

حبس المتهمين

اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أحد شخصين؛ لقيامهما بغسل نحو 10 ملايين جنيه، حصيلة نشاطهما الإجرامي.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.

واتخذت الإجراءات القانونية، حيال شخصين مقيمين بمحافظتي المنيا والجيزة؛ لمحاولتهما غسل أموال حصيلة ممارستهما نشاطاً إجرامياً في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وأضافت التحريات بمحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة، عن طريق قيامهما بتأسيس الشركات، وشراء وحدات سكنية وسيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت متحصلات أنشطتهما الإجرامية بنحو 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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