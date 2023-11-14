«الأرصاد»: استمرار تكاثر السحب وسقوط أمطار متوسطة ورعدية اليوم

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد منذ بداية الأسبوع الجاري انخفاضات في درجات الحرارة، خاصة خلال فترات الليل المتأخر والصباح الباكر، مشيرة إلى أن فرص سقوط الأمطار متاحة في مختلف محافظات الجمهورية.

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، أن اليوم سيشهد استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية، بعدما بدأت خلال الساعات الماضية على بعض المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

توقعات بسقوط أمطار متوسطة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المتوقع اليوم سقوط أمطار متوسطة رعدية أحيانا على بعض الأماكن على السواحل الشمالية، مرورا بمطروح والإسكندرية وشمال الوجه البحري، مثل البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد ورفح والعريش، وهذه المناطق كلها معرضة لأمطار متوسطة وقد تكون رعدية على فترات متقطعة من اليوم.

كميات قليلة من الأمطار في المناطق الداخلية

وأكدت: «الأمطار ستمتد بكميات أقل في المناطق الداخلية، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على بعض الأماكن من مدن القناة ووسط سيناء ومحافظات جنوب الوجه البحري، وتمتد الامطار خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد».