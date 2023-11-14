تحرير 40 محضرا في حملة تموينية على أسواق ومخابز تمي الأمديد بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة تمي الأمديد بالدقهلية، حملة تموينية مكبرة على عدد من المنشآت الغذائية، وتضمنت الحملة المرور على الأسواق والمطاعم لضبط الأسعار ومراقبتها والقضاء على التلاعب والغش، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية وتوفيرها بأسعار مناسبة، كما استهدفت المجازر والمجمعات الاستهلاكية وأسفرت عن تحرير 40 محضرا.

نتائج الحملة التموينية على المنشآت الغذائية

وقال سيد النخيلي، رئيس مجلس مدينة تمي الأمديد، في بيان، إن اللجنة الخماسية المكونة من مديرية التموين ومباحث التموين ومديريتي الطب البيطري والصحة ومسؤولي البيئة والإشغالات، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية، قامت بمتابعة حركة السوق وتكثيف الحملات لمتابعة ضبط الأسعار ومنع الغش التجاري، وتم التفتيش على المحلات التجارية والغذائية ما يقرب من 25 منشأة، وأسفرت عن تحرير 40 محضرا متنوعا، ما بين تموين وعدم إعلان عن الأسعار ونقص في الاشتراطات الصحية والعمل دون ترخيص في عدد من المنشآت، وإعدام 120 كيلو مواد غذائية واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيال المخالفين.

جولات تفقدية مفاجئة

وأكد رئيس مجلس مدينة تمي الأمديد المتابعة المستمرة وعمل جولات تفقدية ومفاجئة على المنشآت الغذائية والمجمعات الاستهلاكية، وفي حال رصد مخالفات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالفين ومحاسبتهم حفاظا على صحة وسلامة المواطنين واللجنة الخماسية مستمرة في عملها لإعادة الانضباط وتلبية احتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم في أسرع وقت ممكن.