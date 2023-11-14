«رياضة القليوبية» تنظم برنامج الحماية من الابتزاز الإلكتروني بمشاركة 50 شخصا

نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، البرنامج الرابع من برامج التعليم المدني الموحد «الابتزاز الإلكتروني»، بمشاركة 50 شابا وفتاة من أبناء المحافظة، بمركز شباب كفر شبين بإدارة شباب شبين القناطر.

حاضر اللقاء الدكتور محمد عبدالفتاح محمد وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بنها، وأدار اللقاء في عدة محاور رئيسية هي مفهوم الابتزاز الإلكتروني، حيث أوضح الابتزاز بمفهومه العام وهو الحصول على مكاسب مادية أو معنوية من خلال استغلال ضعف شخص آخر، والتهديد بإفشاء أمور ماسة بحياة الفرد الشخصية واستغلال صوره أو بياناته الشخصية.

كيفية مواجهة الابتزاز الالكتروني

وأكد أن مواجهة الابتزاز الإلكتروني تبدأ بالثبات الانفعالي للفرد والسيطرة على انفعالاته ومشاعره وعدم ترك مجال للقلق والخوف، وإغلاق سبل التواصل بين الضحية والجاني وعدم التوسل إليه وإظهاره بمظهر المتحكم، واللجوء إلى مركز الأمن والشرطة المسؤولة عن قسم الجرائم الإلكترونية، وعدم حذف المحتوى الذي أرسله لك الجاني لاستغلالك، وإخبار الأهل ومن تثق بهم للحصول على دعمهم والوقوف بجانبك، والتحلي بالصبر في التعامل مع المبتز والعمل على كسب الوقت حتى تتمكن السلطات من القبض عليه.

كما أكد عدم فتح أي موقع غير معروف أو روابط مجهولة لوقف سهولة الاختراق والابتزاز، وعدم مراسلة الأشخاص غير المعروفين بغرض التعارف، وأن تكون كلمة السر الخاصة قوية وصعبة الاختراق.

يأتي البرنامج برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وتحت إشراف الدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب، والدكتور ناصر السيد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، وشاكر محمد مدير إدارة شبين القناطر.