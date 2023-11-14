أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية: مصر أفشلت المخطط الإسرائيلي لتهجير شعبنا

قال أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إنّ إسرائيل ليست معنية بأي صفقات أو تفاهمات توحي ببعض الهدوء والأمل فيما يحدث بقطاع غزة.

الاحتلال فشل في تهجير الفلسطينيين بسبب موقف مصر الصلب

أضاف البرغوثي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي فشل بسبب موقف مصر الصلب وموقف الفلسطينيين الصامد والمصمم على البقاء في وطنه، في تهجير الناس حتى الآن كما كانوا يحلمون إلى جزيرة سيناء.

أوضح أن الاحتلال يحاول تنفيذ تطهير عرقي في شمال ووسط قطاع غزة، فهم غير معنيين بوقف إطلاق النار وغير مهتمين بمصالح المحتجزين لدى الجانب الفلسطيني، والدليل على ذلك أن الاحتلال لم يتوقف عن القصف الذي أودى بحياة أكثر من 60 إسرائيليًا حتى هذه اللحظة.

تطهير عرقي في غزة

أكد أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، أن كل ما يهم الاحتلال، هو تنفيذ ما أعلن عنه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم، عن نيتهم في تطهير عرقي كامل لقطاع غزة، ومحاولة إخراج سكان القطاع منه، مؤكدًا أنهم يريدون استمرار العمليات العسكرية والقصف والتدمير ويحاولون أن يهجروا الشعب الفلسطيني، عبر عمليات الإبادة الجماعية والعقاب الجماعي ضد هذا الشعب.

أوضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو، والناطقين العسكريين الإسرائيليين، أكدوا ذلك من قبل، وجميعهم تحدثوا عن تطهير عرقي كامل في القطاع.