إحالة العاملين بمركز شباب بالقيوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل

كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، بمتابعة ميدانية مستمرة ومكثفة لمراكز الشباب على مستوى المحافظة، التي شملت 35 مركز شباب بمختلف الإدارات الفرعية.

كما شملت المتابعات مراجعة العضويات بعدد من مراكز الشباب واستيفاء السجلات المالية والإيصالات ومراجعه عوامل الأمن والسلامة الخاصة بالملاعب وحمامات السباحة حرصا على أمن وسلامة المترددين، كذلك التأكد من الالتزام وتخفيض استهلاك الكهرباء، متابعة حمامات السباحة والتأكد من توافر شروط الأمن والسلامة لأكاديميات السباحة.

متابعة 5 مراكز شباب

شملت المتابعة 5 مراكز شباب بكفر شكر، و4 مراكز بإدارة الخانكة، و8 مراكز من إدارة بنها، و3 مراكز بشبرا الخيمة، أما إدارة شباب قليوب مركزين، و6 بإدارة طوخ، و5 مراكز شباب بإدارة شبين القناطر مع إحالة العاملين بمركز شباب دار الكتب التابع لإدارة القناطر الخيرية للتحقيق لعدم تواجدهم أثناء الأوقات الرسمية للعمل، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تغيبهم وتحويلهم للشئون القانونية .

التأكيد على التزام العاملين

تهدف المتابعات الميدانية المستمرة لمراكز الشباب إلى التأكيد على التزام العاملين، وتقديم الخدمات، ومراجعة إجراءات الأمن والسلامة بالمراكز، ومراجعة الإجراءات الدفترية والإدارية وتنفيذ الأنشطة.

تأتى المتابعات بناءا علي تعليمات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بالمتابعات المستمرة والمكثفة على مراكز الشباب للتأكد من التزامها لتقديم أفضل الخدمات للمترددين ، وذلك وفقا لسياسة وزارة الشباب و الرياضة وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة متابعة المراكز، لضمان التزام العاملين وتقديم أفضل الخدمات لأن مراكز الشباب خدمة مجتمعية ، تفتح أبوابها للجميع الفئات والإعمار