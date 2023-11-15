خبراء تسويق عقاري: معارض اليوم الواحد تستفيد منها 3 جهات أولها العميل

تعد المعارض العقارية في مصر أداة تسويقية قوية، خاصة في هذه الفترة، والتي تضاعفت فيها أعداد المشروعات العقارية في العاصمة الإدارية والمدن الجديدة، ما يفتح الباب أمامها لتكون حلقة الوصل بين الشركات والمشترين.

فرص لتسوق المواطنين

خالد بهيج الخبير في القطاع العقاري المصري، أكد أن المعارض العقارية ذات اليوم الواحد تعد من أقوى الأدوات التي تساعد الشركات في تحقيق أهدافها التسويقية، وكذلك منح العملاء والراغبين في شراء العقارات فرصة لشراء احتياجاتهم.

أضاف بهيج في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أن المعارض العقارية تتيح فرص وتسهيلات كبيرة للعملاء في فترة انعقاد المعارض فقط، لذا تعد المعارض العقارية وسيلة ناجحة لدعم القطاع العقاري والشركات والمواطنين.

معارض اليوم الواحد تفيد المطور والعملاء

من جانبه أكد الخبير العقاري محمد بناني، أن 3 جهات تستفيد من معارض العقارات ذات اليوم الواحد، المطور والذي يستطيع أن يقابل قاعدة عريضة من العملاء في وقت قصير، واستقطاب عملاء من الشركات المنافسة في حال كان لديه منتج جيد، حيث يظهر بشكل أكبر ويروج لمشروعه بطريقة أوسع.

وأشار إلى أن المعرض العقاري يمكنه من الوصول مباشرة للعملاء، وبالتالي يتعرف على أفضل العروض التي تناسبهم وتجذبهم.

واختتم قائلا، يستفيد أيضا المواطنين والمسوق العقاري، حيث يقدم المسوق لعملائه منتجات متنوعة في مكان واحد في يوم واحد، ما يجعل شريحة عريضة من العملاء تقوم بزيارة المعرض للاستفادة من العروض عن طريق المقارنة بين هذه العروض، ونحن بدورنا كمسوق نقدم له النصيحة الأمينة المبنية على المعرفة الكاملة للسوق، بحيث يصل العميل لأفضل قرار يناسب احتياجاته وقدراته.