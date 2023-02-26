معاون وزير الإسكان: لدينا حصيلة مالية دولارية 40% من حجم طرح الأراضي الأخير

قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن المعارض العقارية فرصة حقيقية ولدينا سوق عقارية واعدة جدا، ولدينا حجم طلب كبير، ما يؤثر على فرص العرض الخارجي، مشيراً إلى أن الدولة تسعى جاهدة لترفيق الأراضي لطرحها بشكل دوري، وزيادة إنتاج الوحدات السكنية الجديدة.

عباس: 40% من قيمة الطرح الأخير للأراضي بالدولار

وأضاف عباس، خلال تصريحات خاصة على هامش مؤتمر صحفي للإعلان عن انطلاق معرض «READY TO MOVE»: لدينا حصة مالية دولارية بلغت نحو 40% من حجم الطروحات الأخيرة خلال يناير فبراير، وهو ما يؤكد زيادة الطلب على العقارات والأراضي المصرية، وبعضهم مناطق عمران متكامل، صناعي وغيره، مؤكداً أن المعارض العقارية الني توفر وحدات سكنية جاهزة تعد هي السبيل الوحيد الآمن أمام المواطنين، خاصة أن فكرة المعرض تقوم على توفير وحدات سكنية متنوعة وإدارية وتجارية، موجودة بالفعل.

شكري: المطور العقاري المصري لديه الكثير من التحديات التي فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية

من جانبه، قال طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المعارض العقارية يجب أن تكون قائمة على ثقة، والحمد لله لدينا هذه الثقة، مشيراً إلى أن المطور العقاري المصري الآن لديه الكثير من التحديات التي فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية، والاوضاع الاقتصادية، مشيرا إلى أن الاستثمار في القطاع العقاري في حالة تزايد مستمر، فالعقار هو الملاذ الحقيقي للمواطنين للاستثمار.

وأضاف: سنتحدث مع البنك المركزي المصري اليوم، لمناقشة مشروع التمويل العقاري، بحيث تصبح الوحدة السكنية هي الضامن، للبنك.

وتابع قائلا: «تقديري إن نسبة المستثمرين زادت الضعف خلال الشهور السنة الماضية، ما يؤكد أن العقار هو الملاذ الآمن والحقيقي اليوم أمام المواطن».

وقال شكري: «شريحة كبيرة جدا من المواطنين يعيش على فكرة التقسيط، المصري لا يهتم كثيرا بقيمة الأقساط بقدر ما يفكر في قدرته على السداد».

24 شركة عقارية سنشارك بالمعرض بمنتجات جاهزة للتسليم بمختلف محافظات الجمهورية

من جانبه قال كريم زين منظم المعرض، لدينا 24 شركة كبرى، مصرية وغير مصرية ستشارك بالمعرض الذي سيتم إفتتاحه مايو القادم، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن حزمة متنوعة من الوحدات السكنية والإدارية والمهنية بجميع محافظات الجمهورية.

وأعلن الدكتور باسم كليلة المدير التنفيذي لمعرض معرض « READY TO MOVE» جميع الوحدات المتاحة بالمعرض ستكون جاهزة خلال 6 شهور للتسليم، وهي ميزة إيجابية جدا خاصة أن المستثمر يبحث عادة عن المنتج الجاهز، وهي تجربة ناجحة جدا، وليست لها أى مخاطر تذكر، مشيرا إلى أن المعرض سيستضيف جلسات حوارية نقاشية لمناقشة التحديات التي تواجه المطور العقاري المصري، بحضور ممثلي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتابع جمبع وحدات الإسكان الجاري عرضها بالمعرض ستكون جاهزة للتسليم، وبعضها جاهز خلال 6 شهور فقط، والمعرض يمثل إستراتيجية جديدة لجميع الفئات المهتمة بالقطاع العقاري سواء كان المواطن او المطور العقاري أو المصرفي الذي سيرفر التمويل، أو الدولة.