«الأوقاف» تحدد 9 مساجد لقراءة سورة الكهف والصلاة على النبي في بني سويف غدا

أعلنت مديرية الأوقاف في محافظة بني سويف، أسماء المساجد المقرر أن تقرأ سورة الكهف وتصدح بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم غدا الخميس عقب صلاة العشاء، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف الدعوية وحرصًا منها على عقد مقارئ القرآن الكريم ومجالس الصلاة على الرسول.

مساجد مجلس قراءة الكهف

وقال الدكتور عبد الرحمن وكيل وزارة الأوقاف في بني سويف، إنه سيجري عقد 9 مجالس لقراءة سورة الكهف والصلاة على رسول الله، وذلك غدا الخميس المقبل الموافق 16 نوفمبر 2023 - 2 من جمادى الأولى 1445هـ عقب صلاة العشاء، مشيرًا إلى أن المشاركة مفتوحة بهذه المساجد وغيرها من المساجد الراغبة في ذلك وفق خطة المديرية.

خريطة مساجد قراءة الكهف في بني سويف

أوضح وكيل وزارة الأوقاف أن المساجد التي ستشهد قراءة سورة الكهف وتصدح بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم غدا في بني سويف كالتالي:

- مسجد عمر بن عبد العزيز – مدينة بني سويف

- المجمع الإسلامي - الفشن

- القنديل الأخضر ــ شرق النيل ببني سويف

- محبي الزكاة ــ شرق النيل ببني سويف

عمار بن ياسر ــ شرق النيل ببني سويف

العامر ــ مدينة بني سويف

رياض الصالحين ــ بني سويف

المسجد الكبير ــ ببا في بني سويف

مصطفى كامل ــ بندر بني سويف

قراءة سورة الكهف وعقد مجالس الصلاة على رسول الله

أوضح وكيل وزارة الأوقاف في بني سويف لـ«الوطن»، أنّه جرى التنبيه على الأئمة في المساجد التي حدّدتها المديرية بقراءة سورة الكهف وعقد مجالس الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقب صلاة العشاء غداً الخميس، وعددها 9 مساجد موزعين على مراكز ومدن وقرى المحافظة، لافتاً إلى أنّ المشاركة مفتوحة بهذه المساجد وغيرها من المساجد الراغبة في المشاركة على مستوى المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف حيث من المقرر تنفيذ المجلس من خلال 300 مسجد بالمحافظات كافة.