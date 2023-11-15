أبرز 4 أحداث اقتصادية عالمية اليوم.. تراجع الدولار وإطلاق عملة رقمية

شهدت الساحة الاقتصادية الدولية خلال الساعات القليلة الماضية، 4 أحداث، أهمها تراجع سعر الدولار في تعاملات «بورصة موسكو» إلى أقل من 90 روبلا، وارتفاع أسعار النفط لتسجل 82.93 دولار.

وسجل الروبل الروسي، صباح اليوم، تسجيل مكاسبها حيث جرى تداول الدولار في تعاملات بورصة موسكو، دون مستوى 90 روبلا، للمرة الأولى منذ 27 يوليو 2023، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي الساعة 10:40 صباحا بتوقيت موسكو «09:40 بتوقيت القاهرة»، خسر الدولار الأمريكي، 57 كوبيكا «الروبل = 100 كوبيك» وانخفضت إلى 90.03 روبل، وقبلها بدقائق وصل إلى الحد الأدنى منذ 27 يوليو الماضي، 89.99 روبل.

كما انخفض سعر صرف اليوان الصيني، بمقدار 5 كوبيكات، ليصل إلى 12.42 روبل، كما تراجعت العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» بمقدار 30 كوبيكا إلى 97.83 روبل.

عملة رقمية في كازاخستان

وفي كازاخستان، الجمهورية السوفيتية السابقة الواقعة في آسيا الوسطى، أطلق البنك الوطني «المركزي»،عملة رقمية تحمل اسم «تنجي»، في مرحلة تجريبية.

وقال المركز الكازاخي، إن أول معاملة باستخدام التنجي الرقمي في إطار مؤتمر «الممولين» الكازاخستانيين، في يوم الذكرى الثلاثين للعملة الوطنية للبلاد، والتي يتم الاحتفال بها اليوم، ومن المقرر أن يكتمل التنفيذ الكامل لعملة التنجي الرقمية بحلول نهاية عام 2025.

أسعار الكهرباء في فرنسا

وفي فرنسا، وعد وزير المالية برونو لومير، مواطنيه بأنهم لن يواجهوا زيادة في أسعار الكهرباء بأكثر من 10% مع بداية العام المقبل 2024، مشيرا في تصريحات لإذاعة «أوروبا 1»، إلى أن بلاده بحاجة إلى الابتعاد تدريجيا عن سياسة دعم فواتير الكهرباء للسكان «كلفت الميزانية 40 مليار يورو في عام 2022»، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ارتفاع عقود الخام الأمريكي الآجلة بنسبة 0.51%

وفي سوق النفط، ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم، وارتفعت عقود الخام الأمريكي الآجلة بنسبة 0.51% لتسجل 78.44 دولار للبرميل، كما صعدت عقود «خام برنت» الآجلة بـ 0.56%، لتحقق 82.93 دولار. للبرميل.وجاء ارتفاع أسعار النفط بعد تحسين وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على الذهب الأسود خلال 2023 و2024

وفي وقت سابق، رفعت «وكالة الطاقة الدولية» في تقرير، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 إلى 2.4 مليون برميل يوميا.