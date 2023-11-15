النائب عمرو درويش: دخول أول شاحنة وقود لغزة يؤكد قوة صانع القرار المصري

قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن موقف القيادة المصرية والشعب المصري من القضية الفلسطينية واضح وصريح، ويؤكد حق الشعب الفلسطيني في دولة حرة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

وذكر «درويش»، أنه منذ اندلاع الأحداث في 7 أكتوبر الماضي والدولة المصرية تتحرك بشكل واضح، وتؤكد أن القضية الفلسطينية خط أحمر ولا يجوز بأي حال من الأحوال السماح بتصفية القضية أو التعدي عليها.

قوة صانع القرار المصري

وأوضح «درويش» في تصريح لـ «الوطن»، أن دخول أول سيارة وقود لغزة اليوم يثبت بما لا يدع مجالا للشك قوة القرار المصري وقدرة صانع القرار المصري على اتخاذ القرارت التى من شأنها الحفاظ على الأشقاء الفلسطينين، وأن مصر قادرة على صناعة الفارق فيما يخص القضية الفلسطينية والحفاظ عليها من التصفية.

وأشار إلى أن الموقف الحالي يبرهن على تمكن القيادة المصرية من التواصل الحقيقي على أرض الواقع مع جميع أطراف الأزمة المشتعلة حاليا من المقاومة والاحتلال والدول الداعمة والهيئات الدولية، ويمثل ذلك مؤشر صريح لقوة الدولة المصرية في محيطها الإقليمي والعالمي.

مؤسسات الدولة المصرية

ووجه عضو مجلس النواب التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية على الصمود القوى أمام التحديات التى واجهتها الدولة المصرية خلال الأسابيع الماضية، مؤكدا أن القضية الفلسطينية ستنتصر والدولة ستقوم وعاصمتها القدس الشرقية.