خبير أمني: دخول الوقود لغزة يؤكد قدرة مصر على مواجهة التعنت الإسرائيلي

قال الدكتور أحمد الشحات، خبير الأمن الإقليمي والدولي، إن الاحتلال الإسرائيلي في صراع مع الزمن فلم يحقق على المستوى العسكري أهداف تذكر مثل تحرير الأسرى أو التخلص من المقاومة، وارتكز على العمل بسياسة الأرض المحروقة واستهداف ممرات الأنفاق وقيادات المقاومة إلى أن بدأت تستهدف محيط المستشفيات بما يشير لعزمها على اختراق المستشفيات ظنا منها أن عناصر الأسرى أو مراكز العمليات التابعة للمقاومة مقيمة بها.

ضغوط دولية على المستوى الغربي

وأوضح «الشحات» لـ«الوطن» أن إسرائيل تحاول التحرك في كل المسارات وتحاول السيطرة على غزة ولكنها لم تحرر الأسرى، وسط دعم أمريكي مطلق، وتسريع وتيرة العمل يؤكد أن هناك ضغوطا دولية على المستوى الغربي وتأثرت بعض القيادات السياسية الداعمة لإسرائيل وبدأت تراجع موقفها بعد تصدير المشاهد غير الإنسانية من استهداف الأطفال والنساء، وتخطى الحرب لظروفه الطبيعة والانتقال إلى مرحلة الإبادة الجماعية.

تخبط بين الحكومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي

وأشار إلى أن هناك تخبطا بين الحكومة والجيش داخل إسرائيل، وخاصة في فكرة التجاوب مع الهدن الإنسانية أو تبادل الأسرى برعاية أمريكية، وإسرائيل تمارس الضغط وتهيئة البيئة لتعاظم عملية النزوج الجماعي من الشمال إلى الجنوب مع استهداف أماكن مختلفة في القطاع وتضع السكان الفلسطينيين تحت ضغط للتحرك نحو الحدود المجاورة وتصدير أزمة حدودية للدولة المصرية.

الموقف المصري

وأكد خبير الأمن الإقليمي والدولي أن الدولة المصرية تقوم بدور كبير في ملف المساعدات، ونجحت اليوم في إدخال أول شاحنة وقود رغم التعسف الإسرائيلي في التفتيشات، ولكن تم ذلك بعد نقل الوقود من خلال سيارات تابعة لمنظمات أممية برعاية مصرية، بخلاف الجهود المصرية في تحفيز المجتمع الدولي سياسيا تجاه الأزمة لوقف إطلاق النار والتعامل مع القضية في إطار حل الدولتين، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تعود إسرائيل لممارساتها الوحشية والتوسع في حملات الاعتقال في الضفة الغربية لعمل مقايضة مع الأسرى بعد ذلك، وقد وصل عدد المعتقلين إلى أكثر من 6000 معتقل.