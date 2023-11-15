خبير: تصريحات القيادة الأمريكية متناقضة وإيران تحارب بالكلمات فقط

قال الكاتب الصحفي نبيل عمر، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يواصل حديثه عن أن قطاع غزة سيظل تحت السيطرة الإسرائيلية، بعد انتهاء العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع الفسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي، مشيراً إلى أن نتنياهو يسعى لإقامة منطقة عازلة في شمال غزة، ويحشر باقي الشعب الفلسطيني في الجزء المتبقي من القطاع.

تصريحات القيادة الأمريكية متناقضة

وتابع «عمر»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «المشهد»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأربعاء، أن هناك تصريحات متناقضة للقيادة الأمريكية مثل حديث الرئيس جو بايدن عن ضرورة أن تقوم القوات الإسرائيلية بعدم إيذاء المدنيين في المستشفيات، وفي نفس الوقت يطلق تصريحات أخرى على أن المستشفيات عبارة عن مركز عملياتي للمقاومة، وهذا الأمر بمثابة اعطاء تصريح للاحتلال بارتكاب المزيد من الانتهاكات في المستشفيات.

الصين تتخلى عن إظهار موقف لدوافع اقتصادية

ولفت إلى أن الصين من الدول العريقة، التي عانت من مشاكل اقتصادية عظيمة، واستطاعت مؤخرًا أن تدفع معدلات الفقر للتراجع، ولذلك لا تفكر أن يكون لديها موقف سياسي عالمي، لأن هذا قد يعطل مشروعها التنموي، مشيرًا إلى أن بكين تقف بجانب روسيا، لأن هزيمة موسكو يعني أن الصين ستكون هي الهدف الثاني أمام القوى الغربية الأمريكية.

إيران لا تحارب إلا بالكلمات أو بالوكالة

وأشار إلى أن إيران طوال الوقت لا تحارب إلا بالكلمات، أو من خلال الحرب بالوكالة، مشيرًا إلى أن طهران لم تقم بإطلاق رصاصة على الاحتلال الإسرائيلي، حتى عن طريق الخطأ، ولكن لديها مراكز قوى في لبنان واليمن والعراق وفلسطين، ولكن لا يمكن أن نتحدث عن أن حماس قوة إيرانية، أو تمثل إيران بنسبة 100%، لان حركة حماس جماعة سنية، بخلاف الجماعات الأخرى الموالية لإيران.