فلسطين تحصل على العضوية الكاملة في الاتحاد الدولي للمحاسبين

صادق الاتحاد الدولي للمحاسبين، اليوم الأربعاء، في اجتماع الهيئة العامة العادية للاتحاد التي عقدت في العاصمة النمساوية فيينا، على طلب جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية للعضوية الكاملة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

فلسطين تحصل على عضوية الاتحاد الدولي للمحاسبين

ونالت الجمعية العضوية الكاملة بحصولها على 98% من الأصوات في جلسة الاقتراع، بحضور ممثلين عن 130 عضو/ دولة، ممن لهم الحق في التصويت والاقتراع من أعضاء الهيئة العامة للاتحاد.

وتتيح العضوية الكاملة للجمعية، الانخراط في لجان ومجموعات عمل الاتحاد الدولي كافة، والتواجد الدائم في جميع الفعاليات المهنية العالمية، بالإضافة إلى توفير منصات التبادل المعرفي للجوانب المهنية كافة.

ومثل فلسطين في الاجتماع، عضو مجلس إدارة جمعية مدققي الحسابات القانونيين جمال ملحم، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية عبر منصة «زووم».

وتطرق ملحم في كلمته أمام أعضاء الهيئة العامة للاتحاد، إلى الجهود الحثيثة التي قامت بها الجمعية منذ حصولها على «عضو مشارك» في الاتحاد الدولي عام 2013، والتزامها الكامل بمتطلبات العضوية (SMO’S) الصادرة عن الاتحاد، والتي شكّلت أساسا في الحصول على العضوية الكاملة.

واستعرض ملحم رؤية الجمعية واستراتيجيتها المتسقة مع أهداف الاتحاد الدولي، خاصة في قضايا الاستدامة ومكافحة الفساد وتطوير المالية العامة من خلال العمل مع الأطراف ذات العلاقة للسنوات المقبلة، وكذلك الالتزام بتطبيق وتشجيع المعايير ذات الجودة العالية والسير قدما في المساهمة بتطوير الاقتصاد الوطني والمساهمة بالتطوير المهني العالمي، والمساعدة الفنية للجمعيات المهنية في الدول الأخرى.

ولفت إلى الجهود المبذولة خلال الفترة السابقة، والتي تمثلت بمشاركة الجمعية في عضوية اللجان المنبثقة عن الاتحاد ومجموعات العمل المهنية التي تعمل مع مختلف دول العالم لمساعدتها في تقديم طلب العضوية، حيث ترأست الجمعية لجنة التطور المهني لمجموعة عمل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وشكر ملحم جميع الدول الأعضاء التي صوتت لصالح دولة فلسطين، ومجلس إدارة الاتحاد الدولي للمحاسبين وموظفيه على الدعم المستمر للجمعية ونشاطاتها، ومجلس إدارة المجمع العربي الدولي للمحاسبين القانونيين لرعايته طلب عضوية الجمعية وتعاونه خلال السنوات الماضية.

الاتحاد الدولي للمحاسبين

يذكر أن الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) هو منظمة عالمية لمهنة المحاسبة، وتأسس الاتحاد عام 1977 ويضم في عضويته 190 عضو ومنظمة من أكثر من 135 دولة، يمثلون أكثر من 5.2 مليون محاسب. ويهدف الاتحاد إلى تعزيز مهنة المحاسبة والتدقيق في العالم من خلال تشجيع تبني الممارسات الفضلى.

وجمعية مدققي الحسابات هي الجمعية الوطنية التي تضم كافة مدققي الحسابات الفلسطينيين، تأسست في العام 1995، وعزّز وجودها قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم 9 لسنة 2004، وتسعى لتطوير مهنة تدقيق الحسابات في فلسطين لمواكبة التحديات الاقتصادية والعالمية.