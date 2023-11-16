نبيلة مكرم: واجهنا الشائعات بالمصارحة..والدولة احتضنت الطلاب العائدون إليها

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة لشؤون الهجرة سابقا، إن المصريين في الخارج كانوا يجتهدون في الدفاع عن الوطن، حتى لا يقال إنّهم تركوا الوطن وهاجروا، وإنّ كثيرًا منهم قالوا له خلال الحرب على الإرهاب إنهم سيقفون في وجه الجماعة كما يقف أبناؤنا الجنود في وجه الإرهابيين.

مواجهة شائعات السوشيال ميديا

وأضافت مكرم، خلال استضافتها في الحلقة الأولى من الموسم الرابع لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ المتشككين من المصريين في الخارج كانت تتم مواجهتهم بكل صراحة، من خلال مصارحتهم بالتحديات والمشكلات الموجودة، وشرح خطة الدولة في مواجهتها بالتفصيل، فسريعا ما كانت تتبدد المخاوف لمشاعر الاطمئنان، لافتة إلى أنّ الشكوك صنيعة شائعات مواقع التواصل ولا بد أن يتمتع المصدر الرسمي بالمصداقية للرد عليها.

الدولة قدمت الرعاية الكاملة للطلاب

وذكرت أنّه وقت أزمة الحرب الأوكرانية قررت مصر إجلاء أبنائها الطلبة من أوكرانيا، وتكرر الأمر في روسيا والسودان، ولم يكن دور مصر مجرد إعادتهم لأرض الوطن، لكن بداية من توفير الوجبات لهم وحتى استكمالهم السنة الدراسية التي كانوا فيها في الجامعات المصرية حفاظا على مستقبلهم، وهذا نتيجة أن النموذج الذي يقود الدولة وهو الرئيس عبدالفتاح السيسي يفعل ذلك في كل مهامه، فبالتالي كل الدولة تقتدي به.