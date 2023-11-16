يحدث الآن| صدمة عنيفة لـ نتنياهو والاحتلال يرفض قرار مجلس الأمن

شهدت الساعات القليلة الماضية عددا من الأحداث المهمة والتطورات المتسارعة في العدوان الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر منذ أربعين يوما.

وكانت البداية بصدمة عنيفة تلقاها بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الذي يصر فيه على استمرار العدوان على قطاع غزة، رافضا كل الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار ولو لفترات مؤقتة من إجل إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية للأهالي في القطاع.

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية» بأن زعيم المعارضة في دولة الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، طلب إقالة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، فوراً، رغم استمرار العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم الـ40 على التوالي.

وقال زعيم المعارضة في دولة الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، إنه يجب إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رغم المعارك في قطاع غزة، بحسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل قبل قليل.

قرار مجلس الأمن

وقبل قليل، وافق مجلس الأمن الدولي على قرار يدعو لهدنة إنسانية ممتدة في قطاع غزة للمرة الأولى منذ بدء الحرب، حيث يدعو القرار لوقف إنساني عاجل وممتد ولممرات في جميع أنحاء قطاع غزة من أجل السماح بوصول المساعدات إلى المدنيين في المنطقة المحاصرة، بحسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضافت القناة أن القرار يدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

الاحتلال يرفض قرار مجلس الأمن

من جانبها، قالت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي إنها ترفض قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو لوقف إطلاق نار إنساني بشكل عاجل وطويل الأمد في قطاع غزة، بحسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، قوله إن قرار مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق نار إنساني في غزة "بعيد عن الواقع".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد كشفت في بيان لها، ارتفاع عدد الشهداء إلى 11517 شهيداً، والجرحى إلى نحو 32 ألف جريح، منذ بداية العدوان الإسرائيلي الشامل على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية،7 أكتوبر الماضي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» مساء الأربعاء.