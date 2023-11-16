حدث ليلا| ضربتان لـ نتنياهو والاحتلال يعلن مقتل جنديين في غزة

شهدت الساعات الماضية أحداثا مهمة على صعيد التطورات في العدوان على غزة، حيث تلقى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ضربتان مزدوجتان من الرئيس الأمريكي جو بايدن والمعارضة الإسرائيلية، بالرغم من استمرار العدوان على قطاع غزة لليوم الحادي والأربعين.

ففي تحول قد يراه البعض طفيفا في الموقف الأمريكي تجاه الدعم المطلق لإسرائيل، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن القصف الإسرائيلي العشوائي على قطاع غزة غير مقبول، بحسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل فجر اليوم الخميس.

وأضافت القناة أن الرئيس الأمريكي، قال في تصريحات له، إنه أوضح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة.

صدمة جديدة لـ نتنياهو

وتلقى بنيامين نتنياهو صدمة عنيفة في الوقت الذي يصر فيه على استمرار العدوان على قطاع غزة، رافضا كل الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار ولو لفترات مؤقتة من إجل إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية للأهالي في القطاع.

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية» بأن زعيم المعارضة في دولة الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، طلب إقالة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، فوراً، رغم استمرار العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم الـ40 على التوالي.

وقال زعيم المعارضة في دولة الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، إنه يجب إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رغم المعارك في قطاع غزة، بحسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل قبل قليل.

وفي السياق، أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل صباح اليوم الخميس، نقلا عن إعلام إسرائيلي، مقتل ضابطين خلال معارك في قطاع غزة.

كما أفادت نقلا عن إعلام فلسطيني بأن قوات الاحتلال قصفت محطة وقود يلجأ إليها نازحون وسط غزة.

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«القاهرة الإخبارية»: مقتل ضابطين إسرائيليين خلال معارك في غزة