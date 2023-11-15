عبد السند يمامة: أنا أول من أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

قال المرشح الرئاسي في الانتخابات المقبلة الدكتور عبد السند يمامة، إنه التحق بحزب الوفد عام 2004، مؤكدًا أنه لم ينتمِ لأي جماعة أو مجموعة، طوال وجوده في الحياة السياسية والحزبية.

حزب الوفد من الأحزاب العريقة

وأضاف «يمامة»، خلال الفقرة الحوارية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن حزب الوفد من الأحزاب العريقة في الحياة الحزبية في مصر، مشيرًا إلى أن معظم المصريين انتموا لحزب الوفد لأنه كان حزب الشعب.

السياسة لها التزامات وقواعد

وأشار إلى أنه أول من أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية، مضيفًا أن السياسة لها التزامات وقواعد ولا يمكن فصلها عن الاقتصاد والتشريع أيضًا.