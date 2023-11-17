«أوقاف القليوبية» تطلق فعاليات قافلة دعوية في طوخ.. دروس دين وأنشطة للأطفال

أكد الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، إطلاق القافلة الدعوية الكبرى بإدارة أوقاف طوخ اليوم، حيث استقبل مسجد سيدي بكير في قرية ميت كنانة بإدارة أوقاف طوخ القافلة التي ضمت وعظ السيدات وأنشطة للأطفال ومقرأة القران للأئمة والجمهور بحضور قيادات المديرية.

أئمة ومشايخ أوقاف القليوبية

وأوضح الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن القافلة الدعوية انطلقت تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ضمت أئمة ومشايخ أوقاف القليوبية، حيث تم تدشينها في مسجد سيدي بكير بقرية ميت كنانة بإدارة أوقاف طوخ، وبدأت فعالياتها بدرس من واعظات الأوقاف للسيدات، أعقبه مقرأة الأئمة ضمت مجموعة من مشايخ القليوبية، ومقرأة الجمهور.

أنشطة تثقيفية للأطفال

أضاف أنه جرى عقب صلاة الجمعة، تنظيم أنشطة تثقيفية للأطفال والذي تخلله مجموعة من الفقرات منها قراءة القرآن الكريم، والحديث الشريف، والنسب النبوي الشريف، بمشاركة ما يزيد عن 500 طفل وفتاة من أبناء القرية، ثم اختتام اللقاء بمجلس الصلاة على النبي، مشيرا إلى أنه لا يمر شهر إلا وتشهد المديرية عمليات تطوير مستمرة، بالإضافة إلى عملية إنشاء مساجد جديدة وتطوير بعض المساجد وتوسعتها خلال الفترة القادمة.

جهود وزارة الأوقاف

وثمن وكيل الوزارة، جهود الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف، لدعم المجهود الدعوي في قطاع الاهتمام بالنشء الصغير وتعليمه أمور دينه لخلق جيل جديد محب لدينه ووطنه ومجتمع متمسك بكل القيم الأخلاقية والصفات الحميدة.