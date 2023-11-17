«صحة القليوبية»: ضبط 30 طن ملح فاسد في حملات بالخانكة

تمكنت أجهزة الرقابة والأغذية بمديرية الصحة بالقليوبية، من ضبط 1000 كيس ملح منتهي الصلاحية و30 طن ملح غير محتفظ بخواصه بالخانكة، ضمن جهود الحملة التي شنتها المديرية.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور حمودة عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية، وتحت إشراف الدكتورة فاطمة عبد المنعم مدير عام الطب الوقائي.

حملة تفتيشية لإدارة الأغذية

وأوضح بيان مديرية الصحة بالقليوبية، أن إدارة الأغذية بالمديرية، بالتعاون مع مكتب الأغذية بالخانكة، شنت حملة تفتيشية على أحد المنشآت الغذائية بوسط الزراعات بالخانكة، حيث جرى ضبط 50 بالتة ملح طعام بكل بالتة 20 كيس بإجمالي 1000 كيس منتهي الصلاحية، حيث ينتهي تاريخ الصلاحية في سبتمبر الماضي.

كما تمكنت الحملة من ضبط 1200 جوال ملح طعام متحجر وعليه أتربة ومعرض للأمطار وفي مكان غير مرخص وغير مستوفى للاشتراطات الصحية المطلوبة، بإجمالي وزن 30 طنا.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وأضاف البيان، أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل محضر بالمضبوطات وعرض المحضر على النيابة العامة للنظر والتصرف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات الموجودة بالمنشأة.