«عشان متضيعش الفرصة».. اعرف آخر موعد للتقديم بوظيفة معاون نيابة إدارية

أعلنت النيابة الإدراية عبر صفحتها على فيسبوك، في 9 نوفمبر الماضي موعد بدء التقديم الإليكتروني بوظيفة معاون نيابة إدارية 2023 لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن فترة التقديم الإليكتروني بدأت السبت الماضي 11 نوفمبر 2023، وتستمر حتى الجمعة 24 من الشهر ذاته.

شروط التقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية

- أن يكون التقدير التراكمي للمتقدم جيد على الأقل.

- أن يجتاز المقابلة الرسمية.

- ألايزيد عمر المتقدم عن 30 سنة في 24 نوفمبر 2023، وهو آخر يوم للتقديم الإليكتروني .

- توافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي.

- بعد اجتياز الشروط يجري إعلان النتيجة النهائية، وذلك عقب انتهاء المقابلات الشخصية التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.

يشار إلى أن هيئة النيابة الإدراية لم تعلن حتى الآن الجدول الزمني الخاص بسحب ملفات الوظيفة الملعن عنها، مؤكدة ان هناك بيان سيصدر في وقت لاحق بهذه المواعيد.