«وفا»: إصابة شاب فلسطيني برصاص مستوطنين إسرائيليين شرق نابلس

أصيب شاب اليوم الجمعة، برصاص مستوطنين في قرية خربة طانا التابعة لأراضي بيت فوريك، شرق نابلس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية، بأن شابا يبلغ من العمر 30 عاما أصيب بالرصاص الحي بمنطقة الفخذ، بعدما أطلق عليه مستوطنون النار خلال تواجده في قرية الخربة، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وهاجم مستوطنون اليوم الجمعة، مزارعين في خربة يانون التابعة لأراضي عقربا، جنوب نابلس.

ونقلت «وفا» عن رئيس مجلس قروي يانون راشد مرار، أن مستوطنين بحماية جيش الاحتلال، هاجموا قاطفي الزيتون في المنطقة الغربية من يانون، وسط إطلاق النار، وأجبروهم على مغادرة أراضيهم، وسرقوا المعدات ومحصول الزيتون.

وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن يطالب بإجراءات عاجلة لوقف عنف المستوطنين

وفي سياق متصل طالب وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن، إسرائيل باتّخاذ إجراءات عاجلة لوقف عنف المستوطنين ضدّ الفلسطينيّين في الضفّة الغربيّة المحتلّة.

وقال المتحدّث باسم الخارجيّة الأميركية ماثيو ميلر في بيان صحفي، إنّ بلينكن شدّد في مكالمة هاتفيّة مع بيني جانتس، الوزير بحكومة الطوارئ الإسرائيلية على ضرورة اتّخاذ خطوات لخفض التوتّر في الضفّة الغربيّة، بما في ذلك مواجهة تزايد مستوى عنف المستوطنين المتطرّفين.