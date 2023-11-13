عاجل.. انخفاض أسعار 6 سلع أساسية بالأسواق اليوم الاثنين

تحقق مبادرة خفض الأسعار، مردودا إيجابيا ففي منافذ البيع بالتجزئة في الأسواق المصرية استجابت مجموعة من السلع الأساسية إلى الهدف من المبادرة وهو خفض الأسعار للتخفيف عن كاهل المواطن المصري، وتوفير السلع بأسعار مناسبة.

انخفاض أسعار 6 سلع أساسية

ورصدت الوطن، اليوم انخفاض أسعار 6 سلع أساسية في الأسواق المصرية، وهي (الأرز المعبأ، الفول المعبأ، الدقيق المعبأ، السكر، العدس المعبأ، البيض البلدي).

مبادرة تخفيض الأسعار

وتحرض الحكومة المصرية، على المتابعة المستمرة لتنفيذ مبادرة تخفيض الأسعار والعمل بها، في ظل ارتفاع الأسعار العالمية.

سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم

تراجع سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم الاثنين 13-11-2023، في الأسواق المصرية ليسجل متوسط سعر كيلو الأرز المعبأ 31.71 جنيه مقارنة مع 35.28 جنيه سعر الكليو أمس، ليكون بذلك قد تراجع بنحو 3.75 جنيه، وفقًا للأسعار المعلنة على بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر كيلو الفول المعبأ اليوم

فيما انخفض سعر كيلو الفول المعبأ اليوم الاثنين 13-11-2023، في الأسواق المصرية ليسجل متوسط سعر كيلو الفول المعبأ 39.06 جنيه مقارنة مع 39.9 جنيه سعر الكيلو أمس، ليكون بذلك قد تراجع بنحو 0.8 قرشًا، وفقًا للأسعار المعلنة على بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر كيلو العدس المعبأ اليوم

وتراجع سعر كيلو العدس المعبأ اليوم الاثنين 13-11-2023، في الأسواق المصرية ليسجل متوسط سعر كيلو العدس المعبأ 47.98 جنيه مقارنة مع 49.59 جنيه سعر الكليو أمس، ليكون بذلك قد تراجع بنحو 1.61 جنيه، وفقًا للأسعار المعلنة على بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر كيلو الدقيق المعبأ اليوم

وتراجع سعر كيلو الدقيق المعبأ اليوم الاثنين 13-11-2023، في الأسواق المصرية ليسجل متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ 22.29 جنيه مقارنة مع 23.03 جنيه سعر الكليو أمس، ليكون بذلك قد تراجع بنحو 0.74 قرشًا، وفقًا للأسعار المعلنة على بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر كيلو السكر اليوم

وسجل سعر كيلو السكر تراجع اليوم الاثنين 13-11-2023، في الأسواق المصرية ليسجل متوسط سعر كيلو سكر زمزم 19.5 جنيه مقارنة مع 20 جنيها سعر الكيلو أمس، ليكون بذلك قد تراجع بنحو 0.5 قرشًا، وانخفض سعر كيلو سكر الدوحة إلى 26.67 جنيه، ليكون بذلك قد انخفض بنحو 0.93 قرش، وفقًا للأسعار المعلنة على بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر البيض البلدي اليوم

وانخفض سعر البيض اليوم الاثنين 13-11-2023، في الأسواق المصرية ليسجل متوسط سعر البيضة 5 جنيهات مقارنة مع 5.34 جنيه سعر البيضة أمس، ليكون بذلك سعر البيض قد تراجع بنحو 0.25 قرش، وفقًا للأسعار المعلنة على بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.