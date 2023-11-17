الرئيس الفلسطيني يواصل تحركاته الدولية لكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن، أصدر تعليماته للحكومة بتكثيف عملها في التواصل مع الجهات الدولية من أجل ضمان إدخال ما يحتاجه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من احتياجات طبية وإغاثية.

رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين

وأكد على ضرورة العمل مع الجهات الدولية لإلزام إسرائيل بإدخال هذه الاحتياجات إلى غزة، والسماح بنقل الجرحى من القطاع إلى مستشفيات الضفة والقدس لمتابعة العلاج.

رفض تهجير الفلسطينيين

يذكر أن الرئيس الفلسطيني أكد على على رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة بما فيها القدس، مشددا على ضرورة التدخل العاجل للإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل.

وأكد الرئيس أنه ليس هناك حل أمني أو عسكري لقطاع غزة، وأن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لفصل غزة.