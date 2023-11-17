«الموسيقيين» تحقق مع «عبد السلام» بعد إيقافه عن العمل

أجرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل اليوم تحقيقا مع العازف محمد عبد السلام الشهير بمزماز عبد السلام وذلك بسبب الشكاوى المقدمة ضده.

الموسيقيين تحقق مع عبد السلام

كان التحقيق قد تأجل أكثر من مرة بسبب عدم حضور عبد السلام والتى على أثرها تم إيقافه عن العمل، حيث كان يتقاضى أجر عدد كبير من الحفلات والافراح، ويعتذر عنها بدون أبداء اي اسباب

أكدت مصادر داخل النقابة لـ«الوطن» أن قرار التحقيق ونتيجته سيتم الإعلان عنها بعد أيام.

نص بيان نقابة الموسيقيين

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا جاء فيه: «بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من الشئون القانونية بشأن السيد محمد عبد السلام معوض أحمد (عازف أورج)، حاصل على تصريح سنوي ونظرًا لعدم التزام المذكور بالحضور أمام النقابة العامة لمناقشته في الشكاوى المقدمة ضده».

وتابع البيان: «لذلك قررت نقابة المهن الموسيقية طبقا للقانون رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته واللائحة الداخلية، وقف المذكور عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق في الشكاوى المقدمة ضده».