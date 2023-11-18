عادل العدوي: السيسي يهتم دائما بالتكلفة اللازمة لقطاع الصحة وسبل توفيرها

أكد الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق، أن الرئيس السيسي كان يشدد على ضرورة الارتقاء بالملف الصحي وأن تكون في محور التفكير وكان دائم التحدث عن احتياجات المستشفيات ويخترق أدق التفاصيل.

اهتمام السيسي بملفات الدولة

وقال خلال لقائه ببرنامج الشاهد، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية إكسترا نيوز: التقيت بالرئيس السيسي مرات عديدة أثناء فترة الترشح، وبعد توليه الرئاسة كان مهتما بالملفات الصحية رغم الاضطرابات الأمنية التي كانت تحيط بالوطن وأزمات الكهرباء والفوضى، ولكن رغم كل ذكل كان يشدد على ضرورة الارتقاء بالملف الصحي وأن تكون في محور التفكير وكان دائم التحدث عن احتياجات المستشفيات ويخترق أدق التفاصيل، مثل تكلفة السرير العادي عن تكلفة سرير العناية المركزة، وعندما يكون فس لقاء مع الرئيس السيسي كان أكثر شيء يتم مراجعته التكلفة، لأنه كان دائمًا يتحدث عن التكلفة ويحاول توفيرها، وظهر ذلك في ملف فيرس سي.

برنامج الشاهد

ويعد برنامج الشاهد، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة إكسترا نيوز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.