إحالة 17 موظفا للتحقيق لتغيبهم عن العمل في بني عبيد بالدقهلية

قامت رئاسة مجلس ومدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية، بالتفتيش المفاجئ ومراجعة دفتر الحضور والانصراف صباح اليوم، وتفقد عدد من المصالح الحكومية والإدارات والوحدات الصحية في نطاق المدينة، وتم رصد عدد من المتغيبين وإحالتهم إلى جهات التحقيق الرسمية.

إحالة 17 موظفا للتحقيق بالدقهلية

وأكد نادر محيي الدين بشير، رئيس مجلس مدينة بني عبيد، في بيان، استمرار الجولات التفقدية في نطاق المدينة، مرورا بالقرى والعزب والوحدات المحلية، وذلك على المصالح والمنشآت الحكومية، وأثناء الجولة تم رصد تغيب 17 موظفا في مختلف الإدارات الحكومية، وتم استدعائهم لتغيبهم دون إذن في أوقات العمل الرسمية وإحالتهم للتحقيق بالشئون القانونية.

الانضباط الوظيفي لتقديم كافة الخدمات إلى المواطنين

وأكد رئيس مجلس مدينة بني عبيد، أن الغرض من هذه الجولات هو تنفيذ تعليمات رئاسة مجلس الوزراء بالعمل على ضرورة الالتزام والانضباط الوظيفي لتقديم كافة الخدمات إلى المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مشددا على ضرورة المتابعة بشكل ميداني والتواجد بين المواطنين لسماع شكواهم وسرعة حلها في أسرع وقت ممكن، والتصدي لكل مخالف ومحاسبته في حال التقصير.