مساعد وزير الخارجية الأسبق: الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قصف تجمعات النازحين

أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مكان دولة الاحتلال الإسرائيلي ليس في الأمم المتحدة ولابد من وقف عضويتها لأنهم لم يلتزموا بوقف إطلاق النار، مطالبا بضرورة دعوة مجلس الأمن للانعقاد الدائم.

قصف الاحتلال لمناطق تركز النازحين

وأضاف «حجازي»، خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، أن قوات الاحتلال قامت بقصف مدرسة الفاخورة «مدرسة اللاجئين» بقلب بارد التي وصل عدد الشهداء فيها 80 شهيدًا، حتى صارت الأسر الفلسطينية تسير بجانب دبابات الاحتلال بدون أي خوف منها، مؤكدًا أن دعوة مجلس الأمن للانعقاد الدائم هو إلزام للمؤسسات الدولية بتحمل مسؤولياتها.

قوات الاحتلال تهاجم بدم بارد مناطق تجمع السكان كالمدارس والمستشفيات

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تهاجم بدم بارد مناطق تجمع السكان كالمدارس والمستشفيات حتى لا تتواجد أي تمركزات مستقرة في مكان ما، ويبقى النازحون هائمين إلى الجنوب، وفيما بعد يتم قصف الجنوب، موضحا الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قصف تجمعات النازحين.