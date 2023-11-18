كيف يمكن التواصل بين أهالي غزة عند قطع الإنترنت؟.. اعرف الإجابة

شهد قطاع غزة، منذ يومين انقطاع للاتصالات والإنترنت، بسبب النقص الحاد في الوقود، قبل أن تعلن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية عن عودة الاتصالات بشكل جزئي، مؤكدةً أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب جرائم حرب بالمخالفة لكل المعايير والأعراف الدولية.

وعن آلية التواصل في أوقات انقطاع الاتصال في قطاع غزة، قال الدكتور المهندس إسحق سدر، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني لـ«الوطن»، إن بعض الأشخاص «يُعدون على الأصابع» يستخدمون أجهزة «الثريا»، التي تعتمد على الأقمار الصناعية للتواصل.

وسائل اتصال فردية

وأكد وزير الاتصالات أن هذه الأجهزة، نظراً لقلة من يملكها لا ترقى لتوفير المعلومات الكافية عن الوضع في قطاع غزة، موضحاً أنها وسائل اتصال فردية، لافتاً إلى أن ما يحدث في قطاع الاتصالات والإنترنت بقطاع غزة بسبب الاحتلال الإسرائيلي، هدفه غياب الصورة الكاملة عن جرائم الاحتلال في فلسطين.

ونوه الدكتور إسحق سدر إلى أن الاحتلال الإسرائيلي دمر العديد من الشبكات الاتصالية، موضحاً أن الاحتلال يمارس حرباً إعلامية تعتيمية على جرائمه، مؤكداً أن ما يشهده قطاع غزة، حتى الآن، يعد بمثابة جرائم إبادة جماعية مخالفة للنصوص والأعراف الدولية.