«الأرصاد» تكشف عن 4 دول عربية تشهد أمطارا غزيرة ورعدية اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أنّ هناك عددا من الدول العربية المطلة على شمال شرق البحر المتوسط، تشهد أمطارا غزيرة ورعدية اليوم، إضافة إلى استمرار تكاثر السحب الركامية عليها منذ ساعات الصباح الأولى.

دول عربية تشهد اضطرابات جوية

وأوضحت الأرصاد في بيان صادر عنها، أنّ دول «فلسطين، والأردن، وسوريا، ولبنان»، تتأثر بامتداد منخفض جوي متعمق قادم ومتمركز على مسطح البحر المتوسط، يصاحبه حوض علوي بارد قادم من طبقات الجو العليا، يعمل على تكاثر السحب الممطرة بين الغزيرة والرعدية والمتفاوتة الشدة، ويصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة حيث يسود طقس بارد على جميع أنحاء في الدول المذكورة.

نشاط للرياح على البحر المتوسط

وأضافت هيئة الأرصاد، أنّ الدول المطلة على البحر المتوسط والمتأثرة بالاضطرابات الجوية المستمرة لنحو 72 ساعة على الأقل، تشهد نشاط للرياح الشمالية الغربية والشرقية أحيانا، على مسطح البحر المتوسط، يعمل على ارتفاع الأمواح لنحو 5 أمتار، ويؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.

السواحل المصرية

وأكدت الأرصاد، أنّ الرياح تتراوح سرعاتها بين 30-50 كيلومترا في الساعة، وأصبحت ثؤثر منذ ليلة أمس على السواحل الشمالية للبلاد، وبالتالي أثرت على الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج، تمتد مع تقدم ساعات النهار، لتصل إلى محافظات شمال ووسط الدلتا، والوجه البحري والقاهرة الكبرى وصولا إلى شمال الصعيد.