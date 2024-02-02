شروط تركيب عداد كهرباء.. اعرف الإجراءات خطوة بخطوة

شروط تركيب عداد كهرباء، أعلنتها وزارة الكهرباء بشكل واضح، للتسهيل على المواطنين الرغبين في التقديم على عداد كهرباء حديث، والتي توفره شركات الكهرباء في جميع أنحاء الجمهورية للراغبين فى التحويل من ممارسة الكهرباء إلى عدادات إلكترونية أو كودية مسبقة الدفع.

شروط تركيب عداد كهرباء

حددت وزارة الكهرباء عدد من الشروط لتركيب عداد كهرباء، للمواطنين الراغبين في التحول من نظام الممارسة إلى تركيب عداد، وذلك عن طريق إرفاق المستندات التالية عبر رابط المنصة الموحدة للكهرباء من هنــــا.

- إرفاق صورة البطاقة الشخصية.

- عقد ملكية للوحدة السكنية أوعقد المنشأة التجارية.

- صورة لإيصال الممارسة الأخير.

- صورة للعقار من الخارج.

خطوات طلب عداد كهرباء أون لاين

وعن طرق التقديم لتركيب عداد كهرباء، وفقا لما كشفت عنه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتى يتم التقديم عيلها بشكل مباشر وإلكتروني عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من خلال الطرق التالية:-

- الدخول على الرابط الإلكتروني من هنــــا.

- تسجيل البيانات المطلوبة من طالب العداد، وتتضمن كل من «رقم الهاتف، الاسم الأول والثاني، البريد الإلكتروني، الرقم القومي، إدخال كلمة السر».

- الضغط على خدمة تركيب عداد كهربائى.

- اختيار المحافظة، المنطقة، رقم العقار.

- اختيار نوع الوحدة، سواء (سكني - تجاري - إداري - خدمات).

- إرسال صور للعقار من الخارج.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- الضغط على إرسال الطلب.

- سيظهر رقم الطلب، احتفظ به للاستعلام.

رابط تسجيل قراءة العدادات

هذا وفي نفس السياق، أتاحت شركة الكهرباء لأصحاب العدادت القديمة، الحق في الدخول على رابط الإلكتروني لقراءة العدادات العادية بشكل شهري، عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، ومعرفة قيمة استهلاكهم الشهري دون الحاجة لانتظار المحصل شهريا وذلك عبر الطرق التالية:-

- الدخول على رابط هنا.

- تسجيل قراءة عداد شهريا من هنــــــــا.

- الحرص على إدخال رقم الهاتف الخاص بصاحب العداد.

- التاكد من صحة رقم العداد الموجود أعلى الفاتورة.

- الضغط على تسجيل.

- تظهر قيمة الفاتورة الشهرية.

خدمات كهرباء «أون لاين»

في ظل تعميم الحكومة المصرية لخدمات التحول الرقمي، أصبح هناك العديد من الخدمات المتعلقة بالكهرباء يمكن التعامل معها «أون لاين» بشكل سريع عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، منها دفع فواتير استهلاك الكهرباء، تحويل طلبات الممارسات إلى عدادات كودية.

خطوات الاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء

- شهادة بيانات تعاقد.

- شهادة بيانات استهلاك.

- تسجيل قراءة العداد.

- دفع فواتير استهلاك الكهرباء.

- تحويل طلبات الممارسات إلى عدادات كودية.

- تركيب عداد بدل فاقد.

- رفع العداد.

- تسجيل بيانات عداد بالحساب.

- فحص العداد.

- تركيب عداد قانوني لأول مرة.

- احسب فاتورتك.

- استعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء.

- تغيير نوع النشاط المتعاقد عليه.

- استخراج كارت شحن للعداد بدل تالف.

- تنازل عن ملكية العداد.

- استبدال عداد بقدرة أكبر.

- تصحيح قراءة العداد.

- تصحيح بيانات صاحب العداد.

- جدولة مديونية على أقساط شهرية.

- سداد دفعة مقدمة للعداد.

- توصيل تيار كهربائي للمباني السكنية.

- توصيل تيار وتركيب عداد إنشائي.

- خدمة الأعطال والشكاوى.

- توصيل التيار الكهربائي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

- خدمة الاستفسارات والمقترحات.

خطوات معرفة قيمة الاستهلاك الشهر للكهرباء

- زيارة موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر الرابط الاليكتروني هنـــا.

- اضغط على أيقونة «منصة الدفع الإلكتروني».

- قم بإدخال رقم الهاتف لصاحب العداد.

- اختيار الشركة التابع لها العداد في القاهرة الكبرى أو المحافظات.

- إدخال رقم العداد الذي يتكون من 10 أرقام.

- الضغط على أيقونة البحث والاستعلام عن الفواتير، لمعرفة قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء شهريا.