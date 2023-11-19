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القاهرة ترفع درجة الاستعداد وتنشر الشفاطات للتعامل مع الأمطار

كتب:

وائل فايز
04:05 م | الأحد 19 نوفمبر 2023
نشر المعدات للتعامل مع الأمطار

نشر المعدات للتعامل مع الأمطار

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، رفع درجة الاستعداد للتعامل مع التغيرات الجوية التى تشير لسقوط أمطار خلال اليوم طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية كما تم نشر الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري في أحياء القاهرة المختلفة.

التعامل مع تجمعات الأمطار

وأكد محافظ القاهرة أنّه يتابع الإجراءات التي اتخذتها جميع الأحياء وشركتي المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة؛ لتنفيذ الخطة الموضوعة للتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار.

التفاعل مع شكاوى المواطنين 

وشدد محافظ القاهرة على كل المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين باماكن تجمع مياه  الأمطار، وإزالتها على الفور والحفاظ على انتظام الحركة المرورية.

وأضاف المحافظ أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة لمتابعة اجراءات التعامل الفورى مع أي طارئ لضمان الاستجابة السريعة لأي بلاغات أو شكاوى من المواطنين.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.