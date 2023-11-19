محافظ قنا يوجه بتجهيز المعدات اللازمة لمواجهة الطقس السيئ

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الحالة الفنية وصلاحية المعدات بوحدات الجهاز التنفيذي للمحافظة، للتأكد من جاهزية هذه المعدات وقدرتها على مجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها حال حدوثها، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والقيادات التنفيذية ومسؤولي المرور، والحماية المدنية، والإسعاف.

أماكن الإخلاء والإغاثة

واستعرض محافظ قنا، تقريرًا مفصلا، مُوضح به عدد المعدات بكل وحدة إدارية ونوعيتها، والحالة الفنية لكل مُعدة، وعدد المعدات الصالحة والمُعطلة، وموقف المعدات المُعطلة من التكهين، ومدى جاهزية أماكن الإخلاء والإغاثة، مشيرًا إلى تشكيل لجنة فنية، تفقدت مقار الحملات الميكانيكية للوحدات الإدارية للتأكد من صلاحية المعدات وكفائتها.

إصلاح المعدات المعطلة

وخلال الاجتماع، شدد محافظ قنا على ضرورة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، لرفع كفاءة جميع المعدات والسيارات المُعطلة، وتنفيذ أعمال الصيانة العاجلة لها، وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان استمرار جاهزيتها بشكل دائم، مؤكدًا أهمية التدريب الجيد لسائقي تلك المعدات، للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة الفنية، وأنّ أمن وسلامة المواطنين، أمانة ومسؤولية تقع على عاتقنا جميعًا، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تغيّرات مناخية، يترتب عليها حدوث كوارث وأزمات طبيعية تهدد حياة المواطنين.