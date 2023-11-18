عادل العدوي: في 2011 كنا نتطلع لزعيم وطني يتحمل مسؤولية الدولة 

أكد الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق، أن الرئيس السيسي حين كان وزيرا للدفاع كان مستمعا جيد جدًا للآراء خاصة الآراء الفنية.

زعيم وطني يتحمل مسؤولية الدولة

وقال خلال لقائه ببرنامج الشاهد، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية إكسترا نيوز: في عام 2011 كنا نتطلع لزعيم وطني يتحمل مسؤولية الدولة في ظل الأوضاع الصعبة، وعندما انضممت للحكومة في 27 فبراير 2014 كانت حكومة في مرحلة صعبة للمصريين الشرفاء وكثير من المسؤولين متخوفون من تحمل الحقائب الوزارية، لأن الرأي العام كان غير مستقر والهجوم على صاحب القرار هو الشيء العادي، بالإضافة إلى أنه كان محكوما على هذه الحكومة أن عمرها قصير بحكم الانتخابات الرئاسية في 2014.

وأضاف: كان الرأي العام في هذه الفترة يشكل جزءا كبيرا من القرار المسببة والغير مسببة، وكان من الضروري التعديل في الوزارة لتهدئة الرأي العام، وفكرت كثيرًا في الاعتذار عن الوزارة، واعتذرت قبل ذلك عن حكومة الدكتور الجنزوري، واستمريت في عملي مساعدا لوزير الصحة ومشرفا على خدمات الرعاية العاجلة والإسعاف، وهذا ما كنت أجد نفسي فيه، وكنت أستطيع أن اسيطر على الأزمات والاضطرابات والكوارث، ولكن قبلت هذه الحكومة ولم يكن من السهل أن يعتذر شخص بسهولة عن خدمة الوطن، وعندما التقيت المهندس ابراهيم محلب وطلبت منه فرصة للتفكير رد عليا أنه لا توجد فرصة للتفكير، وقال لي إن مصر غارقة في دمها ولابد من اتخاذ القرار سريعًا وقبلت علي الفور رغم اعتراضات الأسرة، وبعدها جاء الرئيس السيسي كلف المهندس ابراهيم محلب بتشكيل وزارة وكنت أحد الوزارء الأوائل لتأكيد التكليف لوزارة الصحة.

برنامج الشاهد

ويعد برنامج الشاهد، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة إكسترا نيوز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.