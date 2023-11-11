الأرصاد: سقوط أمطار على القاهرة الكبرى.. وبرق في مناطق بالدلتا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس الآن، حيث رصدت آخر صور للأقمار الصناعية، البرق على مناطق متفرقة من الدلتا وخاصة المنوفية والشرقية، مشيرة إلى أنه يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

تساقط أمطار رعدية على القاهرة

وحذرت الهيئة من تكون السحب الممطرة، التي تؤثر على مناطق متفرقة من غرب القاهرة الكبرى، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تشمل معظم أنحاء الدلتا وأماكن متفرقة من القاهرة الكبرى مع تقدم الوقت، ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

حالة الطقس غدا

وفي وقت سابق حذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والدلتا والوجه البحرى وشمال ووسط الصعيد ومدن القناة وشمال ووسط سيناء خلال فترات الليل حتى غد الأحد، ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

أما عن حالة الطقس غدا أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وحارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون لطيفًا في أول الليل مائلا للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ولطيفًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدًا الأحد 12 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 28 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 22 درجة مئوية.