«وفا»: شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة من قطاع غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت، مساء اليوم الأحد، عدة منازل شمال القطاع ووسطه وجنوبه، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين.

قصف مربع سكني كامل في جباليا

وقصفت طائرات الاحتلال عدة منازل ضمن مربع سكني كامل في جباليا البلد شمال القطاع، تقطنها عائلات نبهان، وقرموط، وشعبان، وسعد، وقدورة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين، إضافة إلى وجود العشرات تحت الأنقاض بينهم أطفال ونساء.

وأضافوا أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة صالحة في منطقة حي بشارة بدير البلح وسط قطاع غزة.

ارتفاع عدد شهداء الغارات في وسط القطاع

وارتفع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات وسط القطاع، إلى 22، إضافة لإصابة آخرين بعد قصف طائرات الاحتلال منازل مخيمر والحرازين قرب مدرسة خالد بن الوليد، وآل درويش، حيث نُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات جوية شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، قصفت خلالها منزلا في بني سهيلا.

كذلك، واصلت مدفعية الاحتلال إطلاق قذائفها في محيط مخيم جباليا ومستشفى الأندونيسي، شمال مدينة غزة.