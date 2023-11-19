المشروع القومى للطرق.. شبكة متكاملة توفر 8 مليارات دولار سنويا

وضعت الدولة المشروع القومى للطرق على رأس أولوياتها للنهوض بالبنية التحتية، إذ اهتم المشروع بتحسين جودة الطرق والمحاور وتوسعتها والعمل على رفع كفاءتها مع الأخذ فى الاعتبار الارتقاء بالمنظر الحضارى للدولة وإنشاء طرق جديدة تربط بين المحافظات، وخفض أزمنة الرحلات، بما يؤثر إيجابياً على تكلفة التشغيل، إضافة إلى توفير 8 مليارات دولار سنوياً تكلفة المحروقات والوقود التى تتحمّلها الدولة نتيجة الاختناقات المرورية والحد من الآثار البيئية السلبية.

مصر تحتل المركز الـ18 فى مؤشر جودة الطرق مقابل 118 عام 2015

ووفق تقرير رسمى أبرز مشروعات الطرق التى جرى الانتهاء منها وهى طريق الجلالة بطول 82 كيلومتراً بتكلفة 4.5 مليار جنيه، وإنشاء طريق «القاهرة - السويس» بتكلفة 1.2 مليار جنيه، وإنشاء الطريق المزدوج «كفر الشيخ - دسوق» رحلة أولى بطول 10 كيلومترات وتكلفة مليار جنيه، وإنشاء الطريق المزدوج «طنطا - السنطة - زفتى» رحلة أولى بطول 11 كيلومتراً وتكلفة 475 مليون جنيه. وأيضاً ضمن الطرق، القوس الشمالى من الطريق الدائرى الإقليمى بطول 90 كيلومتراً بتكلفة تصل إلى 8.1 مليار جنيه، وتطوير طريق الصعيد الصحراوى الغربى من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كيلومتراً بتكلفة وصلت إلى 7.6 مليار جنيه، وتطوير الطريق من نفق الشهيد أحمد حمدى إلى الكيلو 109 طريق السويس بطول 24 كيلومتراً، وتكلفة تصل إلى 859 مليون جنيه.

كما تشمل الطرق الجديدة تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوى الغربى فى المسافة من القاهرة حتى القوصية بطول 290 كيلومتراً، وبتكلفة 10.4 مليار جنيه، وتطوير وازدواج طريق «أسيوط - سوهاج» شرق النيل بطول 145 كيلومتراً ووصلاته بتكلفة 1.35 مليار جنيه، وتطوير وازدواج طريق «سفاجا - مرسى علم» بطول 200 كيلومتر وتكلفة 1.7 مليار جنيه. وكذلك تطوير وازدواج «طريق 6 أكتوبر - الواحات» بطول 283 كيلومتراً وتكلفة 2.2 مليار جنيه، وتطوير وازدواج «طريق قنا - الأقصر الصحراوى الشرقى» بطول 108 كيلومترات وتكلفة مليار جنيه.

وتمثّل أبرز أولويات المشروع القومى للطرق فى تحسين جودة الطرق والمحاور وتوسعتها والعمل على رفع كفاءتها مع الأخذ فى الاعتبار الارتقاء بالمنظر الحضارى للدولة وإنشاء طرق جديدة تربط بين المحافظات، وربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، وتعزيز فرص التكامل الاقتصادى من الدول المجاورة على طول المحاور الرئيسية بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب، وتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية ممثلة فى مناطق التعدين والسياحة.

ولم تغفل خطة الدولة محاور النيل، حيث يهدف إنشاء محاور النقل إلى ربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل من خلال إنشاء محور عرضى تنموى متكامل وليس مجرد كوبرى فقط لعبور النيل، وتقليل المسافات البينية بين المحاور إلى 25كم، بما يُسهم فى خطة التنمية الشاملة لقطاعات الدولة المختلفة «صناعية - زراعية - سياحية - عمرانية - تجارية»، وخفض معدلات الحوادث وتقليل زمن الرحلات وتوفير استهلاك الوقود.

خطة لتنفيذ 1000 كوبرى ونفق بـ140 مليار جنيه.. وتحسين جودة المحاور وتوسعتها والعمل على رفع كفاءتها

وشهدت السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً فى تطوير الكبارى والأنفاق ضمن المشروع القومى للطرق، فقد بلغ إجمالى عدد الكبارى على مستوى الجمهورية 39619 كوبرى فى عام 2020، ومنها 1848 كوبرى تابعاً للهيئة العامة للطرق والكبارى، التى شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الفترة من 2014 - 2020، ومن 1536 كوبرى عام 2014 إلى 1848 فى عام 2020 وتقدّر التكلفة المخطط لها لتنفيذ 1000 كوبرى ونفق خلال الفترة المقبلة نحو 140 مليار جنيه. وانعكست هذه الجهود على ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية ذات الصلة بالبنية التحتية والنقل والطرق، واحتلت مصر فى مؤشر جودة الطرق المركز الـ18 عام 2021 مقابل المركز الـ118 عام 2015، الذى يقيس كفاءة وسلامة واتساع الطرق.