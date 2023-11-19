«رعاية الطلاب» تنظم ورشة عن تنمية الذات وبناء الثقة بالنفس في المنصورة

تنظم الإدارة العامة لرعاية الطلاب في جامعة المنصورة ورشة عن تنمية الذات وبناء الثقة بالنفس، لإعداد القادة بالإدارة العامة في الجامعة، ضمن سلسلة برامج في مجال soft skills، غدا، بقاعة المؤتمرات ويحاضر الورشة الدكتور إبراهيم محمد أبو زيد، المدرس بقسم المناهج وطرق تعليم الطفل، ومنسق الأنشطة الطلابية بكلية التربية الطفولة المبكرة بالمنصورة، تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، وريادة الدكتور محمد البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

تنظيم ورشة عن تنمية الذات بجامعة المنصورة

وأكدت جامعة المنصورة في بيان، أن الهدف من هذه الورش هو تنمية الذات لدى الطلاب، ورفع ثقتهم بأنفسهم، وإعداد جيل مثقف وواعي يدرك معنى المسؤولية، ومتفهم لمعنى القيادة والإدارة، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتم بمثل هذه الملفات وقضايا الشباب، واهتم بتمكين الشباب، الذين أصبحوا يتولون مناصب عليا وقيادية وسياسية، لم نشهدها من قبل، وأعطى فرصة كاملة للشباب، من خلال تدريبهم على كيفية القيادة وتولي المسؤولية، وهذا الدور الذي تقوم به الجامعة للنهوض لطلابها وشبابها.

الورشة تتضمن القيادة وماهيتها ودورها

وأضافت جامعة المنصورة، أن الورشة تتضمن القيادة وماهيتها ودورها، وسمات القائد وكيفية التغيير والتمتع بالمرونة، لتقبل التغيير والثقة بالنفس، وعلاقتها بتطوير الذات، بالإضافة تعريف معنى الشخصية، وأنواعها، ومعوقاتها، وسيتم تدريب الطلاب والمتقدمين عن كيفية تطوير الذات، وخطوات اكتشاف الذات، ومناقشة أنواع القيادة وتأثرها بالبيئة المحيطة.