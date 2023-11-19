سقوط الأمطار على الحرم المكي وسط خشوع المصلين.. «اللهم صيبا نافعا»

مع سقوط زخات المطر على الحرم المكي، زادت الأجواء الروحانية بين المصلين والمعتمرين لبيت الله الحرام، إذ رُفعت الأيادي نحو السماء للدعاء والتواجد أمام الكعبة المشرفة، إذ تُفتح أبواب السماء في لحظات هطول الأمطار على المعتمرين.

هطول الأمطار على المعتمرين

وكانت الصفحة الرسمية لرئاسة شئون الحرمين عبر موقع التغريدات القصيرة إكس نشرت عدة صور لهطول الأمطار على الحرم المكي.

وعلقت على تلك الصور قائلة: «اللهم صيبًا نافعًا» و«اللهمّ اجعل هذه الأمطار بركة وخير لنا، وارزقنا معها الرضا واجعلنا لك شاكرين، حامدين، ذاكرين، طائعين، واجعلنا يا إلهي من أوليائك الصالحين».

حالة الطقس في السعودية

وحذر المركز الوطني للأرصاد السعودية من سقوط أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية.

وأضاف بيان الأرصاد السعودية، أنه يتوقع أن يكون هناك ضباب على أجزاء من تلك المناطق.