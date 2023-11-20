أسعار الذهب اليوم الاثنين في بداية التعاملات الصباحية

حافظت أسعار الذهب اليوم الاثنين 20-11-2023 في مصر على استقرارها المستمر منذ ختام تعاملات أمس الأحد داخل كافة محلات الصاغة دون ضريبة ومصنعية في ظل أن لم يطرأ على الأسعار أي تغير يومين وذلك وفقاً لما أعلنته بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب اليوم الاثنين 20-11-2023 في مصر والتي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذھب عیار 21

- يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 2720 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في بداية التعاملات الصباحية 3108 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18

- ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الاثنين إلى 2331 جنيهًا.

سعر الذھب في مصر

- كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في بداية تعاملات اليوم الاثنين 1818 جنيها.

- وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 12 وصل الآن إلى 1557 جنيها.

- أما سعر جنيه الذهب يسجل في محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 21760 جنيها.

- ويبلغ سعر الأونصة اليوم الاثنين 96854 جنيها.