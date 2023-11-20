مواصفات وسعر السيارة GS3 MZOOM.. أرخص «جي ايه سي» في مصر

تعد السيارة جي ايه سي GS3 MZOOM الكروس أوفر الصغيرة، في مصر، بديل طرازات GS3 الصغيرة، حيث تأتي بتحديث أكبر في التصميم وشكل مختلف.

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، أسعار ومواصفات السيارة جي ايه سي GS3 MZOOM الكروس أوفر الصغيرة في مصر.

أسعار جي ايه سي GS3 MZoom:

- أول فئة 990 ألف جنيه.

- ثاني فئة مليون و50 ألف جنيه.

- ثالث فئة مليون و110 آلاف جنيه.

- رابع فئة مليون و200 ألف جنيه.

محرك جي ايه سي GS3 MZoom

تأتي السيارة جي ايه سي EMZOOM 2024 بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 177 حصان وعزم دوران 270 بين 1400-4500 لفة في الدقيقة مع ناقل حركة أوتوماتيك DCT من 7 سرعات. وتحقق السيارة استهلاك وقود 18.3 كم لكل لتر مع ضمان 5 سنوات أو 150 ألف كم.

أبعاد ومساحة السيارة جي ايه سي GS3 MZoom:

- طول السيارة 4410 مم.

- عرض السيارة 1850 مم.

- ارتفاع السيارة 1600 مم.

- عدد المقاعد 5 مقاعد.

- سعة صندوق الأمتعة 341 لترا.

- سعة خزان الوقود 47 لترا.

تجهيزات الأمان:

- وسائد هوائية أمامية.

- نظام التحكم في صعود المنحدرات (HHC).

- فرامل اليد إلكترونيه مع خاصية التثبيت الآلي.

- برنامج التحكم في الثبات (ESP).

- نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS).

- نطام مساعده القيادة.

- حساسات ركن خلفية.