 مصطفى بكري: هناك مخطط إسرائيلي لإعلان «دولة غزة الكبرى»

قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن هناك مخططًا إسرائيليًا لإعلان دولة غزة الكبرى التي تضم أجزاء من سيناء، وتقع حدود هذه الدولة على شاطئ البحر المتوسط، وتبدأ من رفح حتى العريش.

إنشاء دولة فلسطين

وتابع «بكري»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن هذا المخطط يتحدث على أن هناك فراغًا سكنيًا في سيناء، والحل يكون في إنشاء دولة فلسطين في سيناء، مشيرًا إلى أن هذا المخطط تعرض للهجوم عند طرحه في عام 2000.

ولفت إلى أن المخطط كان يشمل أخذ 600 كيلو متر من سيناء مقابل 12 مليار دولار، ولكن الرئيس الراحل حسني مبارك رفض هذا الأمر، قائلاً: «هذه الأرض ليست ملكي ولكنها ملك الشعب المصري، وأرفض بيع سيناء».

حظر بيع أو تملك أو حق الانتفاع

وأشار إلى أن القائد العام الفريق عبدالفتاح السيسي في عام 2012 حظر بيع أو تملك أو حق الانتفاع بعمق 5 كيلو من الحدود المصرية الفلسطينية، وهذا الأمر كان هدفه القضاء على مخطط إنشاء دولة غزة الكبرى.