وزير الدفاع الأمريكي: على إسرائيل بذل ما في وسعها لدخول المساعدات إلى غزة

أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في تصريحات أوردتها قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الاثنين، نقلاً عن وكالة «رويترز» البريطانية للأنباء، أنه يجب على سلطات الاحتلال الإسرائيلي بذل كل ما في وسعها، لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أكدت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الدكتورة هيفاء أبوغزالة، أن آلة الحرب الإسرائيلية ترتكب جرائم يومية في غزة، دون أي تحرك دولي، وفق ما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» مساء اليوم الاثنين.

وقالت الأمين العام المساعد للجامعة العربية: «نعبر عن الشكر والتقدير لمصر لجهودها لوقف العدوان على غزة سياسياً وإنسانياً»، وأضافت أن «ما تقوم به قوات الاحتلال في غزة جريمة إبادة جماعية»..