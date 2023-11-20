زيارة استثنائية لنزيلات مراكز الإصلاح بمناسبة حملة مناهضة العنف ضد المرأة

أعلنت وزارة الداخلية، منح جميع نزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل، زيارة استثنائية بمناسبة حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي ستبدأ فعالياتها خلال الفترة من 25 نوفمبر الجاري وحتى 10 ديسمبر المقبل.

وأوضحت أن الزيارة الاستثنائية تكون خلال الفترة من غد الثلاثاء، وحتى 7 ديسمبر المقبل، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزيلات.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات؛ إعلاء لقيم حقوق الإنسان، وتطبيقا للسياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفيرا لأوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.