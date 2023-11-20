النائبة أميرة صابر: مصر لم تنفصل عن القضية الفلسطينية أبدا

قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، إن حضور رئيس مجلس الوزراء غدا في البرلمان للرد على طلبات إحاطة بشأن غزة تأتي اتصالا للعديد من المتابعات التي يولي بها مجلس النواب، الذي عقد أكثر من جلسة بشأن فلسطين منذ اندلاع الأحداث، لكن جلسة الغد مهمة للغاية لأنها ستطرح أسئلة ما يجول في خاطر الشعب.

المواطنون من كل الطبقات يبحثون عن أخبار غزة

وأضافت «صابر»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمها الإعلامية قصواء الخلالي، أن المواطن المصري من كل الطبقات الاجتماعية والخلفيات يبحث عن أخبار غزة بشكل يومي، ومصر لم تنفصل أبدا عن القضية الفلسطينية باعتبارها قضية أمن قومي ليس فقط للجوار الجغرافي، ولكن أيضا مصر من أكثر الدول التي قدمت دعماً لهذه القضية على المستويات كلها.

الوجدان المصري متصل بالقضية الفلسطينية

وأشارت إلى أن الوجدان المصري متصل بالقضية الفلسطينية إلى حد بعيد، حتى أن الرهان الذي دُفِع بمليارات من الدولارات بأن الأجيال الجديدة تنسى القضية، إلا أن السحر انقلب على الساحر وخسروا هذا الرهان، وظهر كم من الدعم الشعبي كبير، وهو انعكاس لكم الغشم والظلم والتجبر الذي تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي.