رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وزير الزراعة: العالم يواجه تحديات كبيرة أثرت في منظومة الأمن الغذائي

كتب:

محمد عزالدين
11:18 م | الإثنين 20 نوفمبر 2023
وزير الزراعة

وزير الزراعة

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن العالم كله يواجه تحديات كبيرة أثرت في منظومة الأمن الغذائي الذي احتل الفترة الأخيرة أهمية خاصة فالعالم كله أصبح يتحدث عن الأنظمة الغذائية والزراعية المستدامة منذ أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والأزمة الحالية في الشرق الأوسط وكل هذه أزمات وتحديات أثرت في القطاع الزراعي.

التحديات التي يواجهها قطاع الزراعة

وأضاف «القصير»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة CBC، وتقدمها الإعلامية قصواء الخلالي، أن قطاع الزراعة من أكثر القطاعات التي يتأثر بهذه الأزمات، بجانب تحديات قديمة يواجهها قطاع الزراعة مثل محدودية الأرض الزراعية والمياه والفقر المائي والتفتت الحيازي والزيادة السكانية وكل هذه العوامل تؤثر في منظومة الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن القيادة السياسية مهتمة بقطاع الزراعة شهدت نهضة ودعماً غير مسبوق خلال العشر سنوات الماضية، وجرى اتخاذ إجراءات استباقية كثيرة، وهذا ما مكن مصر في بناء أنظمة زراعية غذائية مستدامة قادرة على الصمود.

تلبية احتياجات المواطنين

ولفت إلى أن مصر من الدول القليلة في العالم التي استطاعت أن تلبي احتياجات الشعب من الأمن الغذائي وتوفر السلع، ومحور من محاور النهضة والاهتمام بالقطاع الزراعي هو محور التوسع الأفقي.

اقرأ المزيد:

«الزراعة»: 10 ملايين أفدنة زيادة بالرقعة الزراعية.. ومصر الأولى في تصدير الموالح

«الزراعة» تتابع توزيع تقاوي القمح وتوفير الأسمدة في وادي النطرون والنوبارية

وزير الزراعة: تغير المناخ يهدد الأمن الغذائي ويتطلب إجراءات عاجلة

«الزراعة»: 5 مشروعات سمكية وضعت مصر في المرتبة الأولى إفريقيا

وزيرا الزراعة بمصر ولبنان يتابعان ملفات التعاون المشتركة وتبادل السلع

«الزراعة»: وضع خطة محددة المعالم لرفع معدلات استخدام تقاوى القمح المعتمدة
بقلم محمد عزالدين