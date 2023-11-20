وزير الزراعة: العالم يواجه تحديات كبيرة أثرت في منظومة الأمن الغذائي

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن العالم كله يواجه تحديات كبيرة أثرت في منظومة الأمن الغذائي الذي احتل الفترة الأخيرة أهمية خاصة فالعالم كله أصبح يتحدث عن الأنظمة الغذائية والزراعية المستدامة منذ أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والأزمة الحالية في الشرق الأوسط وكل هذه أزمات وتحديات أثرت في القطاع الزراعي.

التحديات التي يواجهها قطاع الزراعة

وأضاف «القصير»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة CBC، وتقدمها الإعلامية قصواء الخلالي، أن قطاع الزراعة من أكثر القطاعات التي يتأثر بهذه الأزمات، بجانب تحديات قديمة يواجهها قطاع الزراعة مثل محدودية الأرض الزراعية والمياه والفقر المائي والتفتت الحيازي والزيادة السكانية وكل هذه العوامل تؤثر في منظومة الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن القيادة السياسية مهتمة بقطاع الزراعة شهدت نهضة ودعماً غير مسبوق خلال العشر سنوات الماضية، وجرى اتخاذ إجراءات استباقية كثيرة، وهذا ما مكن مصر في بناء أنظمة زراعية غذائية مستدامة قادرة على الصمود.

تلبية احتياجات المواطنين

ولفت إلى أن مصر من الدول القليلة في العالم التي استطاعت أن تلبي احتياجات الشعب من الأمن الغذائي وتوفر السلع، ومحور من محاور النهضة والاهتمام بالقطاع الزراعي هو محور التوسع الأفقي.