برلماني: جلسة «النواب» كشفت الرفض المصري لتهجير الفلسطينيين قسريا

قال اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إنّ الجلسة التاريخية الطارئة لمجلس النواب، تعبر عن رفضه التام لعملية تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وتبحث تدابير الحكومة لمنع محاولات الجانب الإسرائيلي الضغط على الفلسطينيين.

العمل على تطوير سيناء

وأضاف عبدالمحسن خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «أخبار dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، أنّ الرفض التام لتهجير الفلسطينيين سيتم تقديمه من خلال 16 طلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، لافتًا إلى أنّه منذ تولى الرئيس السيسي عام 2014 مقاليد الحكم، تنفذ مصر خطة شاملة لإقامة مشروعات في سيناء لتوفير بنية تحتية بها وربطها بمدن ومحافظات مصر، وهو ما كلف الدولة أكثر من 600 مليار جنيه.

وتابع أنّ الجانب الإسرائيلي كسلطة احتلال عليه واجبات طبقا للقانون الدولي الإنساني، ومنها توفير سبل الحياة للشعب المحتل، والتوقف عن ممارساته بشأن عمليات إبادة وإهدار لحياة الفلسطينيين لنزوحهم، ومن واجباته أيضا عدم استهداف المدنيين والمنشآت الطبية، فمنذ بداية الحرب وحتى الآن يوجد العديد من المصابين والشهداء في قطاع غزة.