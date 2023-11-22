تفاصيل الدراسة بمدارس stem.. منح دراسية للخريجين في كبرى جامعات العالم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل الدراسة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، والمناهج الدراسية، مشيرا إلي أن للمناهج ترتبط بالمناهج العالمية لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) ويتماثل معها في المواد العلمية واللغات كلما أمكن.

الدراسة والمناهج بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل المناهج والدراسة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا وهي:-

- طرق تقويم وامتحانات مختلفة تتوافق مع طرق التدريس المقررة.

- ينفذ الطلاب مشروع في كل فصل دراسي (Capstone) يتناول عدد من التحديات للتغلب عليها من خلال الحلول المقدمة في المشروعات.

- يعتبر المشروع capstone التطبيق العملى لما درسه الطلاب في المواد الدراسية المختلفة يتعلم من خلاله الطلاب «حل المشكلات، الربط بين المواد المختلفة، ربط ما يتعلمه الطلاب بالحياة الواقعية، يتعلم الطلاب من خلال الكابستون أسلوبًا منهجيًا لحل المشكلات بشكل واقعي من خلال مشروعات تكاملية متعددة التخصصات جاذبة للطلاب.

منح دراسية جامعية فى كبرى جامعات العالم

- يستخدم الطلاب في الكابستون أسلوب التصميم الهندسي (Engineering design process ) كأسلوب منهجي لحل المشكلات ويتم تقييم الطلاب بشكل مستمر خلال Journal طوال الفصل الدراسي وكذلك يتم تقييم ملف إنجاز الكابستون(Portfolio)وكذلك يتم عمل معرض نهائى يكون المقيمين فية لجنة خارجية مكونة من خبراء وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية لتقييم لوحة العرض(Poster) والنموذج الأولى (Prototype ) ويكون ما يتم داخل المدرسة فى الحصص الدراسية والمشروع عن طريق العمل الجماعي (Team work).

- ويلتحق الطلاب من هذه المدارس بالكليات العملية شعبة الرياضيات لها الكليات (الهندسة والتخطيط العمراني والحاسبات والمعلومات وكلية العلوم) شعبة العلوم (الطب والصيدلة والأسنان والعلاج الطبيعي والطب البيطري وكلية العلوم) وحصل طلاب مدارس المتفوقين على منح دراسية جامعية فى كبرى جامعات العالم.