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القليوبية تستعد لإطلاق المنتدى الأول للكيانات الشبابية

كتب:

حسن صالح
06:03 م | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
اجتماع الكيانات الشبابية بالقليوبية

اجتماع الكيانات الشبابية بالقليوبية

عقد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، بمقر مديرية الشباب والرياضة اليوم، اجتماعا تنسيقيا مع مسؤولي الكيانات الشبابية، لمناقشة الاستعدادات النهائية للمنتدى الأول للكيانات الشبابية، الذي سيجري تنفيذه السبت المقبل، بنادى شباب طوخ. 

وشارك في الاجتماع، ممثلو الكيانات الشبابية بالقليوبية، في فعاليات اليوم العالمي للتطوع، الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، بحضور الدكتور محمد عبدالمؤمن وكيل المديرية للرياضة، ومحمود شعبان معاون المدير العام ومدير المركز الإعلامي. 

دور الكيانات الشبابية فى دعم الدولة المصرية

ويأتي المنتدى الأول للكيانات الشبابية بالقليوبية، بهدف عرض دورها في دعم الدولة المصرية، ومناقشة فكرة الكيانات الشبابية وفلسفتها والهدف من إنشائها، بالإضافة لعرض خطة كل كيان شبابي، خلال الاستحقاقات الدستورية والانتخابات الرئاسية المقبلة، ويعتبر منتدى القليوبية للكيانات الشبابية، هو الأول من نوعه على مستوى مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وذلك لتوحيد الجهود والإمكانات الخاصة بكل كيان شبابي.

فكرة الكيانات الشبابية تتفرد بها وزارة الشباب

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور محمود الصبروط، أن وزارة الشباب والرياضة تولى اهتماما كبيرا بالكيانات الشبابية وتحظى برعاية ومتابعة مباشرة من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وأشار إلى أن فكرة الكيانات الشبابية، تتفرد بها وزارة الشباب والرياضة، بهدف تدريب وتأهيل ودعم وتمكين الشباب المصري.

وأضاف «الصبروط»، أن فكرة المنتدى، تأتي انطلاقا من توجيهات وزير الشباب والرياضة، بتفعيل خطط الكيانات الشبابية على أرض الواقع، وترجمتها لمبادرات وبرامج فاعلة، للاستفادة من إمكانات وطاقات الكوادر الشبابية على مستوى الجمهورية. 

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